{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ предлагает создать спецвклад для граждан с низкими доходами

Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России предлагает создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки, сообщила сегодня в Госдуме зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

"Если говорить о категории малообеспеченных граждан, то мы предлагаем механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами. Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции", - сказала она.

По словам Поляковой, для определения категории граждан можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством.

"Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство", - сообщила замглавы регулятора.

Теги
Россия
Минэнерго: почти вся добываемая в России нефть через 10 лет станет трудноизвлекаемой
Замглавы Минэнерго Павел Сорокин отметил, что углеводороды в ближайшие 25-30 лет по-прежнему останутся основой мирового энергобаланса, но их цена может упасть
Читать полностью