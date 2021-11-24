ЦБ предлагает создать спецвклад для граждан с низкими доходами

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России предлагает создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки, сообщила сегодня в Госдуме зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

"Если говорить о категории малообеспеченных граждан, то мы предлагаем механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами. Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции", - сказала она.

По словам Поляковой, для определения категории граждан можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством.

"Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство", - сообщила замглавы регулятора.