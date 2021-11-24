Эксперт: Молдавии придется покупать газ по завышенной цене, если "Газпром" его перекроет

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Молдавия будет вынуждена закупать газ по завышенной цене у альтернативных поставщиков, если "Газпром" из-за неплатажей перекроет подачу топлива в республику. Кроме того, молдавскую энергетику в таком случае придется переводить на мазут, как это уже было в октябре. Об этом заявил ТАСС эксперт, бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский.

"Молдавия, очевидно, не успеет перевести деньги "Газпрому" - получено предупреждение, что срок истек сегодня, а парламент, как ожидается, примет соответствующее о выделении денег на погашение долга только завтра", - отметил он.

"Если "Газпром" перекроет подачу газа, властям, как и в октябре, придется переводить энергетику на мазут, закупать газ у альтернативных поставщиков, причем по более высоким ценам, чем в России", - добавил Муравский, который в свое время вел переговоры о поставках газа в Молдавию с российским холдингом. По его мнение, не исключено, что правительству удастся договориться об отсрочке с российскими партнерами, что позволит избежать чрезвычайных мер в энергетике страны.

"Газпром" в понедельник уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту. В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили его на пять лет. Важным пунктом договоренностей была оплата Молдавией в срок текущих платежей за газ, но 22 ноября платеж так и не поступил, отмечали в российском газовом холдинге.

Речь идет примерно о $74 млн, которые включают оплату за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Как сообщал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, эти средства уже найдены и вскоре поступят на счет "Молдовагаза". Однако это решение должны одобрить депутаты парламента, которые соберутся на заседание в четверг, уточнил он. Спыну планирует объяснить главе "Газпрома" Алексею Миллеру причины задержки с расчетами за газ и попросить об отсрочке на пару дней.