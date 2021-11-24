Почти все производители молочной продукции с коротким сроком подключились к маркировке

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Практически все производители молочной продукции с коротким сроком годности подключились к системе маркировки "Честный знак". Обязательная маркировка для этой продукции начнется в России с 1 декабря, сообщает в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы маркировки.

"Бизнес активно готовится к внедрению маркировки молочной продукции с коротким сроком хранения. На данный момент к системе подключились практически 100% производителей. Предприятия заказали необходимое оборудование, происходят пусконаладочные работы", - приводит пресс-служба слова руководителя товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексея Сидорова.

Он отметил, что регионами-лидерами по темпам подключения производителей в преддверии начала третьего этапа стали Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Мордовия, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Чечня, Новгородская, Амурская, Астраханская и Магаданская области.

"О готовности к началу обязательной маркировки также заявили представители региональных АПК Краснодарского края, республик Башкортостан и Удмуртия, Калининградской, Вологодской, Тамбовской и Московской областей", - добавили в пресс-службе.

Обязательная маркировка молока началась в России с 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого. С 1 сентября требования вступили в силу для молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря станут обязательными для товаров со сроком годности 40 дней и менее.