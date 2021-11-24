Кубань наладит взаимодействие с Нидерландами по развитию органического сельского хозяйства

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены наладить взаимодействие в области развития органического сельского хозяйства с Нидерландами, а также использовать опыт этой страны в формировании законодательной базы для отрасли. Такие договоренности достигнуты в ходе переговоров между вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой и послом Нидерландов в России Хиллесом Бесхоор Плухомна на площадке выставки "ЮГАГРО" в Краснодаре в среду.

"Одно из направлений, которое мы начали развивать, органическое производство, Нидерланды культивируют его очень давно. Нам важен опыт, технологии, оборудование, научные достижения, препараты, которыми вы пользуетесь. Сегодня у нас из 26 тыс. га садов всего 1,5 тыс., которые занимаются органическим производством. Нам хотелось бы, чтобы вся эта площадь сегодня имела ту технологию, которая позволяет получать продукты с высоким качеством экологическим. Мы готовы в этой части мерами государственной поддержки стимулировать переход", - заявил Коробка, обращаясь к послу Нидерландов.

Вице-губернатор Краснодарского края отметил, что Краснодарский край одним из первых регионов России начал формировать законодательную базу под развитие органического сельского хозяйства. В крае принят закон о сохранении плодородия земель, который позволит использовать органические удобрения с целью получения наиболее экологичной продукции. Кроме того, на Кубани принят закон и о самой органической продукции, однако, из-за отсутствия в масштабах России необходимой законодательной базы, на Кубани есть недоработки в части блока экологических стандартов такой продукции. Коробка отметил, что кубанским производителям важно, чтобы такие стандарты соответствовали и международным с целью дальнейшего выхода такой продукции на международные рынки.

"Производство органической продукции и для Кубани, и для всего мира является приоритетом. В Краснодарском крае по поручениям губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева разработана стратегия развития сельского хозяйства до 2030 года. Одним из главных приоритетов является экологизированное производство. Мы уже приступили к ее реализации, одно из предприятий получило сертификат в лаборатории в Нидерландах, оно уже поставляет пшеницу по международному стандарту. Нам важно понимание создания законодательного стандарта, которое необходимо для аграриев Кубани, для того, чтобы мы имели вход в единое международное пространство и могли реализовывать свою продукцию", - резюмировал вице-губернатор.

Позиция Нидерландов

Посол Нидерландов в России Хиллес Бесхоор Плух отметил, что устойчивое развитие сельского хозяйства является важной темой для сотрудничества с Россией и Краснодарским краем в частности. "Если мы и дальше будем работать вместе, мы можем служить примером для других стран", - заявил посол.

Советник по вопросам сельского хозяйства посольства Королевства Нидерландов в РФ Хенк Стихтер отметил, что министерство сельского хозяйства Нидерландов занимается активным поиском методов реализации концепции органического земледелия, по его словам, это предъявляет к производителям сельхозпродукции большие требования. "Во всем мире особенно молодое поколение покупателей требует другой вид продукции, более экологический, произведенный другим способом, подталкивая производителей к такой форме производства, но с другой стороны они не готовы платить больше за такой продукт, получается такое недоразумение. Очень важно обучить, дать навыки фермерам. Нам было бы очень интересно сделать проект взаимодействия по концепции устойчивого сельского хозяйства развивается здесь, чему-то научиться. Мы можем друг у друга научиться тому, как мы можем это осуществлять", - заявил Стихтер.

Стороны договорились о подготовке документа о взаимодействии в этом направлении между министерствами сельского хозяйства Краснодарского края и Нидерландов.

"Кубань - это территория, где ждут инвестиций, делают для этого все возможное, включая необходимые меры господдержки. Нидерландские компании готовы, у них есть предложения, мы готовы поддержать все начинания нидерландского бизнеса реализовывать на территории края. Мы готовы выстроить отношения, которые будут выгодны не только бизнесу кубанскому, но и нидерландскому. Нидерланды - это тот партнер, у которого есть и компетенции и возможности и желание", - резюмировал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, основной вид экспортируемой продукции - зерно.

"ЮГАГРО" - это самая крупная в России международная сельскохозяйственная выставка, она стартовала в Краснодаре во вторник и будет проходить до 26 ноября. Свыше 640 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков из 25 стран представят на "ЮГАГРО - 2021" широчайший ассортимент сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. В 2021 году более 150 компаний впервые примут участие в выставке.