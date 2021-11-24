Город Санья на Хайнане стал ключевым населенным пунктом Китая по внедрению электромобилей

ХАЙКОУ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая внесло курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань в перечень ключевых населенных пунктов страны по популяризации автомобилей на электрической тяге. Об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

Согласно документу, опубликованному ведомством в связи с запуском экспериментальной программы по внедрению экологичных технологий в сфере транспортных коммуникаций, власти Китая выбрали 50 городов, где будет ускоренными темпами развиваться инфраструктура для электромобилей. Санья - пока единственный населенный пункт Хайнаня, попавший в данный список.

"В последние годы власти Санья создавали благоприятные условия для популяризации автомобилей на электричестве, постоянно наращивали темпы по строительству станций и оптимизации инфраструктурных объектов, за счет которых будет сформирована единая сеть для подзарядки, - приводит газета "Хайнань жибао" комментарий местного управления информатизации. - Наш город приложит усилия для всесторонней реализации стратегических мер и поиска новых моделей, для оказания поддержки инновационным проектам".

По данным ведомства, по мере расширения масштабов применения этого вида транспорта администрация Санья будет тщательно прорабатывать вопросы, касающиеся обеспечения его безопасности. Для более продуктивной реализации мер в данном направлении, как отмечается, будет создан регулирующий механизм с участием правительства, который позволит оперативно решать все вопросы, возникающие в данном направлении.

Как следует из официальной статистики, к концу октября в Санья насчитывалось более 24,3 тыс. автомобилей на альтернативных источниках энергии, на них приходится примерно 10% от местного автопарка. Компетентные государственные органы создали в городе уже свыше 7 тыс. заправок для транспорта на электрической тяге и продолжают активно содействовать расширению соответствующей инфраструктуры.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.