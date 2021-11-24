АТОР не фиксирует роста цен на туры в Египет на Новый год

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость туров в Египет на новогодние праздники является невысокой - около 40 тыс. рублей на человека, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Цены невысокие на Новый год, как ни странно, порядка 40 тыс. рублей на человека - это пять звезд на неделю с конца декабря если выезжать. Продаются они [туры] как горячие пирожки, места пока еще есть, но мало. Египет - это направление номер один сейчас", - сказала Ломидзе.

Она напомнила, что турпоток в Египет из России по итогам 2021 года, по прогнозам египетской стороны, может составить около 80 тыс. человек. По прогнозам АТОР, эта цифра может быть превышена.

Ранее Ломидзе сообщила, что туры в Египет после запуска чартерных рейсов подешевели до 50%. Спрос на отдых в Египте стабильно высокий. Однако главная проблема этого направления на зимний сезон - дефицит мест размещения, число которых не соответствует объемам заявленной перевозки, отметила эксперт.

Россия возобновила чартерное авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом 9 ноября.