Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц.

Законопроект был принят в первом чтении 26 октября. В его изначальной редакции предлагалось, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц. Однако ко второму чтению президент РФ Владимир Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

Во вторник Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Нижняя палата в том числе поддержала три поправки президента РФ, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6% поступили в Думу 19 ноября. Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам сообщил о намерении внести в нижнюю палату поправки к проекту бюджета о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

На совещании глава государства констатировал, что в проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, но этого недостаточно. Путин предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей в месяц, что на одну тысячу рублей больше, чем сейчас.

Президент указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ - также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году должен составить 13 тысяч 890 рублей в месяц.