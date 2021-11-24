Арктический автобус для работы при температуре минус 50 градусов создадут в 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) завершат работу над арктическим автобусом в 2023 году, а уже в 2024 году начнется его серийное производство. Транспортное средство сможет работать при температуре минус 50 градусов и ниже, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета.

"Автобус должен работать при экстремальных температурах - минус 50 градусов и ниже, и без труда преодолевать даже бездорожье. Сейчас такой техники в России нет. Использующиеся вахтовые автобусы бессильны перед снежными заносами, а гусеничные вездеходы не обеспечивают необходимую пассажировместимость. По планам, к концу 2023 года проект "Арктический автобус" будет завершен, транспорт подготовят к производству", - сказали в вузе.

Серийный выпуск автобусов начнется в 2024 году на автомобильном заводе "Урал", который является заказчиком проекта.

В автобусе будет также жилой модуль, он необходим для полного автономного жизнеобеспечения пассажиров при аварийных ситуациях. Жилой модуль рассчитан на сутки пребывания в нем до 20 человек. Еще одна особенность арктического автобуса - возможность держаться на воде в течение часа. Этого времени должно хватить для эвакуации пассажиров и водителя.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также в подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.