Эксперт: ОПЕК+ может сократить объем восстановления добычи в ответ на действия Байдена

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на встрече в декабре могут принять решение о снижении объемов восстановления добычи нефти в ответ на заявление президента США Джо Байдена о продаже 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны. При этом действия Байдена в совокупности с другими внешними факторами сдержали рост цены нефти в ноябре, которая уже могла достигнуть уровня $90 за баррель и выше. Такое мнение высказал ТАСС аналитик норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Виктор Курилов.

Сразу после заявления Байдена 23 ноября цена Brent снижалась на 1,3%, до $78,69 за баррель, однако затем отыграла это падение и выросла на 3,25%, до $82,3. Курилов объясняет подобную динамику ожиданиями рынка более значительных действий со стороны США. По его словам, объявленные объемы продаж не смогут полностью устранить существующий дефицит на нефтяном рынке.

"При этом уже 2 декабря пройдет заседание ОПЕК+, где страны-экспортеры могут отказаться от ежемесячного повышения добычи на 400 тыс. б/с в месяц и даже понизить квоты на добычу из-за новой волны локдаунов и ожидаемого профицита на рынке в 2022 году", - допускает эксперт.

Как считает Курилов, противостояние Байдена и ОПЕК+ уже переходит в широкий политический контекст, поэтому стоит ожидать решительных действий альянса на ближайшем заседании. "Тем не менее, со стороны ОПЕК+ сдержанный подход к увеличению добычи выглядит вполне разумным шагом с учетом ожидающегося профицита на рынке в 2022 году", - добавляет он.

При этом эксперт подчеркивает, что действия американского президента в совокупности с осенней волной коронавируса и энергетическим кризисом в Китае оказали понижательное действие на цены нефти в ноябре. По словам Курилова, по технической динамике стоимость Brent уже могла превысить $90 за баррель. Однако он обращает внимание, что риск роста цен нефти до конца 2021 года по-прежнему сохраняется. "Холодная зима может увеличить спрос на мазут в размере до 1 млн б/с, а также любые аварии и остановки добычи, как это было в Техасе прошлой зимой, в текущей ситуации окажутся весьма чувствительными для рынка нефти", - заключает эксперт.

Министры стран ОПЕК+ обсудят уровни добычи на январь на встрече 1-2 декабря. Согласно действующим решениям, страны ОПЕК+ ежемесячно увеличивают добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, или 12 млн баррелей в месяц. До сих пор большинство стран альянса высказывалось за то, чтобы сохранить темпы восстановления добычи на 400 тыс. баррелей в сутки и в январе, и даже в феврале. В ОПЕК+ ожидают сезонного замедления спроса в зимний период и даже переизбыток предложения нефти в первом квартале на фоне новых локдаунов.