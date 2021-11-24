Первый блок БелАЭС выработал 5 млрд кВт⋅ч электроэнергии

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС, введенный в промышленную эксплуатацию в июне этого года, выработал к настоящему времени 5 млрд кВт⋅ч электроэнергии, к физическому пуску второго энергоблока специалисты приступят в ближайшее время. Об этом сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Березовской ГРЭС (Брестская область) в среду.

"Готовность второго блока АЭС - 90%. До конца текущего года на блоке начнется этап физического пуска - специалисты приступят к загрузке свежего ядерного топлива в активную зону реактора", - приводит слова министра пресс-служба Минэнерго. При этом он сообщил, что первый энергоблок БелАЭС "выработал 5 млрд кВт⋅ч электроэнергии".

По словам Каранкевича, с вводом двух энергоблоков объем производства электроэнергии на АЭС составит "около 18,5 млрд кВт⋅ч, что позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб. м природного газа".

Он также отметил, что в республике наблюдается тенденция роста электропотребления - за 10 месяцев 2021 года объем потребления электроэнергии вырос на 2 млрд кВт⋅ч по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 33 млрд кВт⋅ч. "При этом электропотребление реальным сектором экономики за указанный период выросло на 1,16 млрд кВт⋅ч, населением - на 0,2 млрд кВт⋅ч, в энергосистеме - на 0,6 млрд кВт⋅ч", - уточнил министр.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 10 июня 2021 года первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию. В Минэнерго заявляли, что загрузка ядерного топлива в активную зону реактора второго блока будет выполнена до конца этого года, а его включение в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы на 2022 год.