Бюджет Хакасии на 2022 год приняли в первом чтении с дефицитом в 9%

ТАСС, 24 ноября. Верховный совет Хакасии принял в первом чтении бюджет республики на 2022 год с дефицитом в 2,9 млрд рублей, или 9% от доходов, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

В 2021 году бюджет республики был принят с дефицитом в 4,6 млрд рублей из-за превышения предельного дефицита, бюджет был признан недействительным.

"В среду депутаты Верховного Совета Хакасии одобрили законопроект о республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении. Основные параметры бюджета: доходы планируются в объеме 33 млрд 221 млн рублей; расходы - в объеме 36 млрд 90 млн рублей; дефицит - в размере 2 млрд 869 млн рублей", - сообщил собеседник агентства. Таким образом, дефицит бюджета составит 9% от доходов.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов (доходов без учета безвозмездных поступлений) в 2022 году составит 28,743 млрд рублей, из них 12,5 млрд составят поступления от налога на прибыль организации. При распределении средств 68% расходов будет направлено в социальную сферу - образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Порядка 16% будет направлено на поддержку экономики и ЖКХ.

Окончательное, второе, чтение пройдет 8 декабря. Ранее сообщалось, что в 2023 году доходы бюджета, согласно проекту, составят 32,06 млрд рублей, расходы - 35,08 млрд рублей, дефицит - 3,01 млрд рублей. В 2024 году доходы составят почти 34 млрд рублей, расходы - 36,1 млрд рублей, дефицит - чуть менее 2,11 млрд рублей.

О бюджете 2021 года

Верховный совет Хакасии принял бюджет на текущий год в декабре 2020 года. Его доходы планировались в размере 37,97 млрд рублей, расходы - 42,55 млрд рублей. Дефицит составлял 19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики, хотя, согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит не должен превышать 15%.

На это обратила внимание прокуратура Хакасии, обратившись в начале 2021 года в суд с иском о признании бюджета недействительным. Суд согласился с доводами прокуратуры, в июле документ был признан недействительным, и 4 августа Верховный совет Хакасии принял новый, практически бездефицитный бюджет на 2021 год с доходами в сумме 43,7 млрд рублей, расходами - 43,8 млрд рублей.