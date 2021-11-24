Госдума приняла закон об ограничении ЦБ числа выдаваемых кредитов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому Банк России получит полномочия устанавливать ограничения на привлечение кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. Документ был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Госдумы седьмого созыва Игорем Дивинским.

Закон наделяет Банк России полномочиями по установлению на основании решения совета директоров ЦБ РФ прямых количественных ограничений, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. Период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, а также значения характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются прямые количественные ограничения, также предполагается определять решением совета директоров Банка России.

Положения закона применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением кредитов, обязательства физлица по которым обеспечены ипотекой, кредитов (займов), предоставленных физлицу на финансирование по договору участия в долевом строительстве, а также кредитов (займов), обязательства по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства. Виды кредитов, к которым могут быть применены прямые количественные ограничения, характеристики указанных кредитов (займов), а также порядок применения в отношении этих кредитов прямых количественных ограничений, будут установлены нормативным актом Банка России.

При этом эти ограничения будут дифференцированы по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым. В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми организациями установленных ЦБ прямых количественных ограничений предлагается для кредитных организаций предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, уменьшить лимит по объему кредитов, а для микрофинансовых организаций предусмотреть дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.

Также в целях повышения финансовой грамотности населения законом предусматривается обязать кредиторов доводить до сведения заемщиков на официальном сайте кредитора в интернете, в помещениях кредитора и местах обслуживания клиентов, а также при обращении заемщика к кредитору информацию о введенных Банком России прямых количественных ограничениях.

Цель документа

Целью документа является введение дополнительного макропруденциального инструмента, действие которого будет направлено на предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования, говорится в пояснительной записке.

Предусматривается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает обоснованным принятие таких мер в сложившихся на рынке потребительского кредитования условиях. "Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в "долговую ловушку", - подчеркнул он.