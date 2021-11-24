Субсидирование перевозок топлива в ДФО заработает с начала 2022 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики в данный момент завершает разработку правил предоставления субсидий на перевозку топлива из европейской части России на Дальний Восток. Они начнут предоставляться уже с начала следующего года и позволят сбить цены на топливо в регионе за счет дополнительных поставок. Об этом сказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин на совещании в Совете Федерации, посвященном вопросам Дальнего Востока.

"На следующий год, на следующую трехлетку выделены средства из бюджета для субсидирования перевозок моторных топлив на Дальний Восток. Это является очень важным моментом, который позволит на 4 тыс. рублей на тонну снизить стоимость транспортировки, что позволит нефтеперерабатывающим заводам из других регионов - Сибири и европейской части - выйти на этот рынок. Сейчас завершаем формирование правил предоставления субсидии, со следующего года должно заработать", - сказал он.

Идея о льготном тарифе для железнодорожных перевозок топлива на Дальний Восток обсуждается с лета 2020 года. Ситуация на Дальнем Востоке осложняется тем, что весь регион снабжается поставками только двух заводов - Комсомольского и Хабаровского НПЗ. В случае нехватки предложения везти топливо из центральной части страны невыгодно. Поэтому власти обсуждают компенсацию части тарифа РЖД для дальневосточных НПЗ.