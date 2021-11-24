Пассажиропоток омского аэропорта по итогам года составит около 1,5 млн человек

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Омска растет повышенными темпами и составит по итогам года около 1,5 млн человек, что на 200 тыс. человек больше запланированного показателя. Об этом сообщил в среду ТАСС специалист по аналитической работе и развитию маршрутной сети коммерческой дирекции ОАО "Омский аэропорт" Алексей Лазуткин.

"2019 год был для нас одним из рекордных - 1 млн 380 тыс. пассажиров. В 2021 году мы выходим даже не на допандемийный период: мы перевезем около 1 млн 500 тыс. человек. Идет фактическое увеличение пассажиропотока", - рассказал Лазуткин.

Он добавил, что в 2020 году пассажиропоток в Омск составил менее 1 млн человек. В июне власти Омской области прогнозировали, что аэропорт по итогам 2021 года сможет восстановить пассажиропоток до уровня 1 млн 300 тыс. человек.

По словам Лазуткина, причиной роста пассажиропотока стал как перенос поездок с 2020 на 2021 год, так и изменение транспортных связей. Если раньше многие жители Омской области летали через аэропорты соседних крупных городов: Новосибирска, Екатеринбурга и Тюмени, то сейчас тенденция стала меняться. "Пандемия внесла свои корректировки. Транспортные связи, которые существовали до 2019 года, фактически были разрушены", - считает представитель аэропорта.

Способствует этому и активное расширение межрегиональной сети. В 2021 году правительство Омской области выделило на субсидирование таких рейсов 100 млн рублей. Так, жители региона с этой осени впервые получили возможность отправиться прямым рейсом в Пермь, Улан-Удэ, Мирный, а также в курортный город Минеральные воды. "Уже первый рейс в Минводы дал загрузку 75% - это очень хороший показатель, хотя продажа билетов была открыта всего за две недели", - отметил Лазуткин.

Месяц назад губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что правительство региона договорилось с Red Wings Airlines о базировании самолетов авиакомпании в аэропорту Омска. Это позволит увеличить частоту полетов и количество межрегиональных маршрутов.