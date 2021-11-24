Бюджет Кузбасса на 2022 год принят в первом чтении с дефицитом в 12,8%

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламента Кузбасса приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год с дефицитом в 12,8% от объема собственных доходов без учета безвозмездных поступлений, сообщил на заседании в среду председатель областного парламента Алексей Зеленин.

"По принятию в первом чтении законопроекта [об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" решение] принимается единогласно", - сказал он.

Ранее, выступая с бюджетным посланием перед депутатами, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что доходы бюджета региона на следующий год планируются в размере 169,2 млрд рублей, расходы - 186,9 млрд рублей, дефицит - 17,69 млрд рублей без учета безвозмездных поступлений, что составляет 12,8%. Такие бюджетные параметры сформированы с учетом ситуации в мировой экономике, так как доходная часть кузбасского бюджета зависит от налоговых поступлений от угольных и металлургических предприятий. Глава региона отметил, что в случае увеличения доходной части дополнительные средства будут направлены на реализацию проектов социально-экономического развития.

"Бюджет сохраняет социальную направленность, затраты 2022 года на здравоохранение, социальную поддержку и образование превышают в рассматриваемом варианте 106 млрд рублей, это почти 57% расходов областного бюджета", - сказал на заседании председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов парламента Кузбасса Довран Аннаев.

Бюджет этого года был принят в декабре 2020 года с доходами в размере 148,4 млрд рублей, расходами - 164,4 млрд рублей, дефицитом - около 16 млрд рублей, что составляло примерно 15% без учета безвозмездных поступлений. Дефицит был связан со значительным снижением налоговых поступлений в бюджет от угольных предприятий в условиях мирового угольного кризиса. После стабилизации ситуации на мировых угольных рынках темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кузбасса увеличились.