Ассоциация кондитеров опровергла информацию о повышении цен на сладости

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Эксперты не прогнозируют масштабного повышения цен на кондитерские изделия перед Новым годом, несмотря на имеющиеся для этого предпосылки, сообщил ТАСС исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.
"С учетом того, что покупательная способность у нас находится не на таком высоком уровне, как хотелось бы, любое повышение цен на нашу продукцию может привести к тому, что она просто окажется не по карману. Поэтому повышение цен в кондитерской отрасли - это крайняя мера, на которую производители идут только в том случае, если не остается других вариантов. У меня есть веские основания полагать, что до Нового года ситуация будет достаточно стабильной", - сказал он.
При этом, по словам Лашманкина, за последние два года в отрасли кратно выросли цены на все виды сырья и упаковки. "Сахар, молоко, какао-продукты, упаковочные материалы - цены выросли буквально на все, но кондитеры рассматривают вопрос о повышении отпускных цен на продукцию в последнюю очередь, потому что мы понимаем, что наша продукция не является продуктом основного рациона населения, и люди покупают сладкое только после того, как закуплен базовый продуктовый набор", - добавил собеседник агентства.
22 ноября газета "Известия" написала о том, что производители сладостей намерены повысить цены перед Новым годом. По данным издания, один из отечественных изготовителей конфет и шоколада "Акконд" разослал ретейлерам уведомление о подорожании продукции на 5-20% с 1 декабря. Кроме того, издание сообщило, что о росте цен на товар, в том числе в связи с увеличением цен на ингредиенты и упаковку, заявили и другие лидеры рынка: бренды "Красный Октябрь", "Бабаевский".