Ассоциация кондитеров опровергла информацию о повышении цен на сладости

"С учетом того, что покупательная способность у нас находится не на таком высоком уровне, как хотелось бы, любое повышение цен на нашу продукцию может привести к тому, что она просто окажется не по карману. Поэтому повышение цен в кондитерской отрасли - это крайняя мера, на которую производители идут только в том случае, если не остается других вариантов. У меня есть веские основания полагать, что до Нового года ситуация будет достаточно стабильной", - сказал он.

При этом, по словам Лашманкина, за последние два года в отрасли кратно выросли цены на все виды сырья и упаковки. "Сахар, молоко, какао-продукты, упаковочные материалы - цены выросли буквально на все, но кондитеры рассматривают вопрос о повышении отпускных цен на продукцию в последнюю очередь, потому что мы понимаем, что наша продукция не является продуктом основного рациона населения, и люди покупают сладкое только после того, как закуплен базовый продуктовый набор", - добавил собеседник агентства.

22 ноября газета "Известия" написала о том, что производители сладостей намерены повысить цены перед Новым годом. По данным издания, один из отечественных изготовителей конфет и шоколада "Акконд" разослал ретейлерам уведомление о подорожании продукции на 5-20% с 1 декабря. Кроме того, издание сообщило, что о росте цен на товар, в том числе в связи с увеличением цен на ингредиенты и упаковку, заявили и другие лидеры рынка: бренды "Красный Октябрь", "Бабаевский".