Глава USM Стрешинский стал первым из топ-менеджеров в РФ долларовым миллиардером

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор USM Иван Стрешинский стал первым из российских топ-менеджеров долларовым миллиардером с состоянием в $1,3 млрд, сообщил журнал Forbes.

По оценке журнала, состояние Стрешинского выросло до $1,3 млрд после того, как основной владелец USM Алишер Усманов передал ему дополнительно 2% акций холдинга. В результате доля Стрешинского в холдинге увеличилась с 3% до 5%, что позволило ему не только стать миллиардером, но и занять первое место в рейтинге Forbes директоров - капиталистов.

26 ноября 2020 года журнал Forbes опубликовал рейтинг топ-менеджеров - держателей самых дорогих пакетов акций собственных компаний, в котором первое место занял заместитель председателя совета директоров, бывший президент "Сибура" Александр Дюков, которому принадлежит 3,95% акций "Сибура" общей стоимостью около $539 млн. За ним следовал Стрешинский, который на тот момент являлся владельцем доли в 3% акций компании, она оценивалась в $477 млн.