РЖД презентовали новогодний проект "Поезд Деда Мороза"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. РЖД представили проект "Поезд Деда Мороза", презентация состоялась в среду на Казанском вокзале в Москве.

В мероприятии приняли участие заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

Передвижная резиденция Деда Мороза представляет собой специализированный празднично-оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала.

В пресс-релизе компании сообщается, что поезд отправится в рейс 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день он проследует более чем 30 городов и регионов РФ, включая Вологду, Ярославль, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и другие.

"В каждом городе, где сделает остановку "Поезд Деда Мороза", посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки", - рассказали в компании.

Финиширует проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге.