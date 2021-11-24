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Туры за рубеж подорожали в среднем на 25% за два года

При этом цены на поездки в Турцию и на Кубу спали

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Зарубежные туры подорожали в среднем на 25% по сравнению с 2019 годом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

"По зарубежным направлениям, если сравнивать с 2019 годом, туры практически везде подорожали - Египет не в счет, потому что его просто не было в 2019 году - в среднем на 25%. Есть исключения: Турция подешевела по сравнению с 2019 годом, Куба подешевела, либо практически не изменилась", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что больше всего российских туристов планируют отправиться на новогодние праздники в Египет, Турцию, Доминикану, на Кубу и Мальдивы, причем Турция и Египет являются наиболее бюджетными из зарубежных направлений. Средняя цена на туры в эти страны на Новый год составляет около 45 тысяч рублей на человека, в то время как стоимость путевок в Доминикану стартует от 100 тысяч рублей. Эксперт также рассказала, что туры на Мальдивы практически распроданы.

АТОР пока не ожидает открытия для российских туристов новых зарубежных направлений, добавила она.

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