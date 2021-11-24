Повышение порога контроля сделки с 600 тыс. рублей признали нецелесообразным

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Повышение порога информирования банками Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю, с 600 тыс. рублей обсуждалось и признано нецелесообразным. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.

"С 10 января 2021 года вступили в силу существенные изменения в 115-ФЗ в части видов операций, подлежащих обязательному контролю. Перечень таких операций серьезно оптимизирован, исключены устаревшие либо неактуальные виды операций. Принятие указанных поправок широко обсуждалось с банковским сообществом с участием ЦБ. Повышение порога информирования также обсуждалось и признано нецелесообразным, в том числе в связи с наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм", - говорится в сообщении федеральной службы.

Во вторник директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский предложил продолжить дискуссию о повышении порога обязательного контроля банковских операций, что, по его словам, снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов.

В соответствии с "антиотмывочным" законом, обязательный контроль осуществляется за рядом операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму, которая равна или превышает 600 тыс. рублей. К числу контролируемых операций относятся, например, такие операции с наличными, как снятие или зачисление на счет юридического лица, покупка или продажа валюты, приобретение ценных бумаг, внесение средств в уставный капитал организации.