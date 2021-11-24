Около 30% инвесторов справились с вопросами тестов для покупки иностранных акций

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Почти 30% неквалифицированных инвесторов справились с вопросами тестирования для покупки иностранных акций. Об этом в среду сообщила пресс-служба Банка России со ссылкой на данные, которые крупнейшие брокеры предоставили по запросу ЦБ.

"В течение первого месяца действия нового механизма инвесторы чаще всего проходили тестирование для покупки иностранных акций (24%) и акций, не включенных в котировальные списки (20%). Тесты на понимание рисков этих инструментов оказались наиболее сложными - верно ответить на все вопросы смогли лишь 28 и 29% инвесторов соответственно", - говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным ЦБ, реже, чем по акциям, неквалифицированные инвесторы проходили тесты по ETF (биржевые инвестиционные фонды - прим. ТАСС), совершению маржинальных сделок, на понимание рисков производных инструментов, российских облигаций без рейтинга, структурных облигаций. Минимальное число тестов сдавалось по сделкам репо.

Отмечается, что относительно легкими для инвесторов оказались вопросы тестов при приобретении облигаций иностранных эмитентов без необходимого кредитного рейтинга, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов (63 и 60% положительных результатов соответственно).

"Мы зафиксировали, что у некоторых брокеров при большом количестве проведенных тестирований едва набирается треть положительных результатов, у других доля успешных тестов достигает 80% - и такой высокий показатель может свидетельствовать о возможном недобросовестном проведении тестирования некоторыми участниками рынка. В ходе текущего надзора мы будем внимательно анализировать соответствующие кейсы и принимать необходимые меры в отношении организаций, использующих подобные практики", - отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

О тестировании неквалифицированных инвесторов

Неквалифицированные инвесторы - физические лица с 1 октября 2021 года при намерении приобрести сложный финансовый инструмент должны будут пройти специальное тестирование. Инициатива была подготовлена Банком России с участием саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА, чтобы обезопасить начинающих инвесторов. Согласно данным ЦБ, за месяц опрошенные Банком России брокеры провели более 2,5 млн тестов.

Тест по каждому виду сделок содержит семь вопросов, из которых четыре - на знания и три - на самооценку инвестора. Для доступа к финансовому инструменту инвестору нужно будет правильно ответить на все четыре вопроса в блоке "знания". После этого актив станет доступным в течение часа, срочный рынок - на следующий рабочий день. При этом доступ к маржинальному кредитованию необходимо включать самостоятельно.

Тестирование неквалифицированных инвесторов будет проводиться при совершении необеспеченных сделок, а также при торговле на срочном рынке (фьючерсы и опционы), акциями некоторых иностранных компаний или которых нет в котировальных списках, структурными, рискованными и инвестиционными облигациями, иностранными ETF, закрытыми ПИФами и при сделках репо. Неквалифицированный инвестор не обязан проходить тест в случае, если до 1 октября уже совершал необеспеченные сделки или сделки по покупке аналогичных активов. Тесты бесплатные, количество раз для их прохождения не ограничено.