Информационная система в сфере обращения с опасными отходами прошла тестовые испытания

КИРОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Единая информационная система в сфере обращения с отходами I-II классов опасности прошла тестовые испытания и вводится в эксплуатацию в декабре 2021 года, рассказала начальник управления по реализации проектов в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Инесса Федорчук в ходе III Всероссийской научно-практической конференции "Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии", которая проходит в Кирове.

Федеральная государственная информационная система в сфере обращения с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) - единая информационная платформа, в которой будет содержаться информация обо всех предприятиях, образующих отходы I и II классов опасности, операторах по обращению с отходами, видах и объемах образованных и переработанных отходов, местах накопления, лимитах на размещение и другие сведения. С 1 марта 2022 года все предприятия, образующие промышленные отходы, должны быть подключены к ФГИС ОПВК.

"Информационная система прошла тестовые испытания и вводится в эксплуатацию в декабре текущего года. К концу 2022 года мы рассчитываем получить первую реальную картину обращения с отходами класса опасности, актуальные данные по всем участникам рынка", - сказала Федорчук.

Она пояснила, что информационная система позволит вести учет и контролировать весь жизненный цикл таких видов отходов - с момента их образования до утилизации, поможет прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику. Федеральный оператор будет администратором этой системы, а все тарифы по обращению с отходами для предприятий будет утверждать государство. "Система свяжет воедино отходообразователей, а их порядка 40 тыс., операторов по транспортированию и переработке - их порядка 8 тыс., федерального оператора и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти - Минприроды России, Росприроднадзор, ФАС России, Минтранс", - рассказала Федорчук.

Система учета и контроля за отходами I - II классов создается в рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности" национального проекта "Экология".

Всероссийская научно-практическая конференция "Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии" проходит в Кирове 23 - 25 ноября. В конференции в комбинированном формате - офлайн и онлайн - участвуют ведущие экологи, физики, химики, биологи. Очно эксперты собрались в Вятском государственном университете.