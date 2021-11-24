Татарстан готов сотрудничать с Саудовской Аравией в вопросах исламского банкинга

ТАСС, 24 ноября. Татарстан, как пилотный регион России по реализации проектов исламского банкинга, готов сотрудничать в этих вопросах с Саудовской Аравией. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с принцем, советником короля, правителем провинции Мекка Эмиром Халедом бен Фейсалом Аль Саудом в Джидде, передает пресс-служба главы Татарстана.

"Саудовская Аравия - важный партнер России. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям. Лидеры наших стран неоднократно подчеркивали в ходе разговоров обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Он подчеркнул, что Татарстан видит интерес в частности во взаимодействии в области энергетики и сельского хозяйства. "И напомнил, что Татарстан - пилотный регион по реализации проектов исламского банкинга в России. Поэтому готов сотрудничать и по данным направлениям", - сообщает пресс-служба.

Минниханов также отметил внимание саудовского руководства к татарстанским делегациям и паломникам, совершающим хадж. По данным пресс-службы, до пандемии, по итогам 2019 года из Татарстана хадж совершили 1,8 тыс. человек. "Президент Татарстана отметил, что визовое обслуживание паломников и туристов в КСА будет в значительной степени облегчено в связи с планируемым открытием генерального консульства Королевства в Казани", - сообщает пресс-служба.

Исламский банкинг

Партнерский, или исламский, банкинг - альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.