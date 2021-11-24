АТОР: обязательства туроператоров за приобретенные в локдаун туры выполнены на 70%

МОСКВА, 24 ноября./ТАСС/. Обязательства туроператоров перед туристами за туры, приобретенные в период до 31 марта 2021 года, выполнены на 70%. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она напомнила, что в 2020 году было принято постановление правительства об отсрочке обязательств перед туристами, которые приобрели туры в период до 31 марта 2020 года. Туроператоры получили возможность исполнять эти обязательства до 31 декабря 2021 года.

"По оценке наших аналитиков АТОР, эти обязательства выполнены примерно на 70%", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что совокупный объем обязательств в 2020 году составлял порядка 44 млрд рублей. Сейчас, по данным Ростуризма, этот показатель составляет 7 млрд рублей. "По нашим данным, цифра несколько выше - 10 млрд рублей. Примерно 200 тыс. человек могут остаться без денег и без так называемого равнозначного продукта, то есть без тура", - сказала Ломидзе.

Сохранение баланса в отрасли

По ее мнению, благодаря этому постановлению и большому количеству конструктивных решений правительства России и Ростуризма удалось сохранить тонкий баланс. "Не было скандальных уходов с рынка, толп недовольных туристов и заваленных исками судов. При этом люди получали либо деньги, либо отдых и, соответственно, новые туристы тоже имели возможность спокойно оплатить свой отдых и поехать отдыхать в открытые страны", - отметила глава АТОР.

В то же время, по ее словам, количество открытых стран несравнимо с 2019 годом, а срок действия постановления завершается. "Если его не продлевать, этот баланс просто рухнет", - считает глава АТОР. "Критически важно, чтобы эти 28-30% не похоронили под собой практически весь рынок, у туроператоров нет средств для того, чтобы возмещать компенсацию всем туристам за купленные когда-то туры. И нет стран, куда можно будет этих туристов отправить", - отметила Ломидзе.

Она напомнила, что если не будет продлено постановление, туристы смогут потребовать возмещение в судах, которые будут блокировать счета в банках, и рынок просто остановится.

Письма в правительство

По словам Ломидзе, сегодня АТОР планирует отправить соответствующие письма премьер-министру России Михаилу Мишустину и в Ростуризм. "На этот раз мы подготовили варианты решения проблем, прописанные с юридической точки зрения", - заключила Ломидзе.