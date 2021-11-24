Группа "ГАЗ" может запустить массовое производство водородных двигателей через 2,5 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Группа "ГАЗ" может запустить массовое производство газопоршневого двигателя, работающего на водородном топливе, через 2,5 года. Об этом в ходе заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению сообщил генеральный директор "Силовых агрегатов" группы "ГАЗ" Константин Рухани.

"Мы понимаем, что мы можем вывести серийную продукцию. <...> Через 18 месяцев мы выйдем уже с испытаний, где-то через 2,5 года мы выйдем на собственное производство данной продукции, на конвейер", - сказал Рухани, добавив, что конструкция двигателя на водороде будет близка к конструкции газопоршневого двигателя.

"Мы считаем, что в настоящий момент, если мы придем к стратегии применения газопоршневого двигателя, работающего на водороде, мы можем получить транспортное средство на 30-40% дороже, чем нынешние. Двигатель будет менее требователен к чистоте водородного топлива", - добавил он.