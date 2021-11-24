Банк Сингапура DBS опроверг информацию о продаже облигаций "теневого" правительства Мьянмы

СИНГАПУР, 24 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших банков Сингапура DBS опроверг информацию о возможном участии в выпуске облигаций "теневого" правительства Мьянмы на несколько миллионов долларов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении финансового учреждения.

"Информация о том, что сбой в работе интернет-банка был вызван продажей ценных бумаг в Мьянме, не соответствует действительности. Банк DBS не занимается данной операцией", - указывается в сообщении. Держатели счетов банка в Сингапуре почти сутки не могли воспользоваться цифровыми услугами, эксперты отмечают, что этот сбой стал крупнейшим для DBS за последние десять лет.

Агентство Рейтер сообщило, что "теневое" правительство Мьянмы в понедельник выпустило в оборот ценные бумаги, за один день сумев реализовать их на сумму около $6,3 млн. Как указывает агентство, "теневое" правительство намерено собрать примерно $1 млрд для борьбы с режимом военных, которые пришли к власти 1 февраля.

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в октябре призвал власти Сингапура задействовать имеющиеся мощные финансовые рычаги, чтобы повлиять на военное руководство Мьянмы в процессе стабилизации ситуации в ней. Сингапур является крупнейшим инвестором в экономику Мьянмы, его капиталовложения оценивается в $24,3 млрд. Между тем в августе глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан признавал, что финансовое влияние республики на Мьянму значительно переоценено.