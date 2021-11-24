Глава Росавтодора высоко оценил качество строительства дороги Нарьян-Мар - Усинск

ТАСС, 24 ноября. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в среду в ходе рабочей поездки на участок, где ведется строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск в Ненецком автономном округе (НАО), высоко оценил качество работ. Как он сказал журналистам, технологии позволяют строить дорогу, опережая график.

Ненецкий АО не имеет круглогодичного автомобильного сообщения с другими регионами. В настоящее время ведется строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск, который свяжет округ с Республикой Коми. Зимой между НАО и Коми транспорт ездит по зимней сезонной дороге Нарьян-Мар - Усинск.

"Сегодня мы смогли убедиться в технологичности того, что на стройплощадке происходит. Уровень технологичности организации производства, который на стройплощадке присутствует, видимо, он позволяет вести работы опережающими темпами. И тот вопрос, который губернатор ставит, что необходимо рассмотреть вопрос о сдвижке финансирования влево, для того, чтобы обеспечить досрочный ввод, мы его, конечно, будем решать", - сказал Новиков.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в ходе поездки отметил, что после ввода дороги в эксплуатацию в НАО изменится качество жизни. "Любая дорога - это изменение качества жизни, пожелаю подрядной организации квалифицированно отработать с учетом и новых технологий строительства в вечной мерзлоте, чтобы качество было обеспечено и была раскрыта территория и связь с большой землей была обеспечена", - резюмировал министр.

Глава НАО Юрий Бездудный добавил, что открытие дороги поможет снизить цены на товары в регионе. "Мы видим, какие цены на продукты, - сказал он. - Когда появится такая дорога, появится возможность перемещать товары и услуги по совершенно другим ценам".

О дороге

Дорогу Нарьян-Мар - Усинск протяженностью 217 км строят с 1985 года. С 2019 года объект включен в региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Для завершения строительства необходимо около 12 млрд рублей.

Стройка разбита на участки. Протяженность недостроенных отрезков составляет около 40 км. Два участка трассы протяженностью 23,3 км введены в эксплуатацию в 2021 году. Планируется, что строительство дороги будет завершено в конце 2022 года или в начале 2023 года.