АСВ запустило интернет-сервис по рефинансированию кредитов банков, лишенных лицензии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило интернет-сервис по рефинансированию кредитов, полученных в банках с отозванной лицензией, говорится в сообщении АСВ.

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) запустила интернет-сервис по рефинансированию кредитов, полученных в банках с отозванной лицензией. Сервис доступен по ссылке", - отмечается в сообщении.

Планируется, что сервис упростит для заемщиков банков, лишенных лицензии, процесс погашения задолженности по действующему кредитному договору за счет кредита, полученного на более выгодных условиях в одной из действующих кредитных организаций. Сервис позволяет заемщикам подать необходимые согласия на передачу персональных данных и данных по кредиту банкам-партнерам проекта. В свою очередь, банки-партнеры получают доступ к информации о кредитах заемщиков банков с отозванной лицензией и возможность направить им предложение о рефинансировании по электронной почте и SMS.

На сегодняшний день к сервису уже подключились Сбербанк, Росбанк, МКБ, банк "Зенит", Севергазбанк, банк "Национальный стандарт", "ББР банк" и Промсельхозбанк.

Агентство совместно с банками-партнерами запустило проект по рефинансированию кредитов в 2020 году. По состоянию на конец ноября 2021 года были рефинансированы кредиты на сумму около 2,7 млрд рублей. Данные средства пополнили конкурсную массу ликвидируемых банков.