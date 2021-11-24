Минвостокразвития предложило разделить ДФО на четыре макротерритории

ТАСС, 24 ноября. Дальний Восток по социально-экономическим и географическим показателям можно разделить на четыре макротерритории. Для каждой из них Минвостокразвития готовит свою стратегию, сообщил в среду глава министерства Алексей Чекунков.

"Мы обнаружили, что Дальний Восток ярко разделен на четыре территории. В стратегическом планировании мы выделили эти четыре территории, для каждой разрабатываем собственный план, собственную стратегию развития с учетом именно особенностей экономики, расселения, инфраструктуры, социальной сферы, окружения именно этих четырех территорий", - сказал Чекунков на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

По его словам, на Дальнем Востоке можно выделить забайкальскую, приграничную, островную и северную территории.

В первую, забайкальскую, входят всего два региона - Бурятия и Забайкальский край. "Это относительно небогатая территория, которая граничит с малонаселенными районами Монголии и Китая. Для этих территорий Бурятии и Забайкалья ключевыми направлениями прорыва является, в первую очередь, добыть и продать все, что разведано. Там богатейшие недра - когда смотришь на совокупные запасы Бурятии и Забайкалья, позавидует любая страна", - сказал Чекунков, добавив, что Минвостокразвития вместе с Минприроды прорабатывает вопрос развития добывающей отрасли в регионе.

В приграничную макротерриторию, по словам министра, можно отнести Хабаровский край, Амурскую область, Приморье и Еврейскую автономную область. Здесь проживает половина населения ДФО, а экономика этой территории дает 40% от всего ВРП Дальнего Востока. К островной макротерритории Минвостокразвития отнес Камчатку и Сахалин. "Здесь проживает всего 10% населения Дальнего Востока, но производится четверть ВРП благодаря энергетическим проектам Сахалина, 70% российских водных биологических ресурсов добывается. [Для этого макрорегиона характерны] высокий потенциал туризма, продолжение реализации углеводородных проектов и развитие климатических проектов", - пояснил Чекунков.

В четвертую, северную, макротерриторию, по словам министра, можно включить Якутию, Магаданскую область и Чукотку, которые вместе составляют больше половины территории округа, при этом численность населения не превышает 15% от всего ДФО. Расселение северной макротерритории напоминает сухопутный архипелаг с "огромными незаселенными территориями и редкими северными населенными пунктами". "Здесь высокая доля добывающей промышленности. Развитие также связано с освоением недр, развитие Северного морского пути", - добавил Чекунков.