Путин назвал хорошим и революционным решение о снижении налогов в IT-сфере

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает очень хорошим решение о кратном снижении налогов в IT-индустрии.

"Мы с 1 января этого года приняли с вашей подачи, с подачи председателя правительства, приняли очень хорошие, я бы сказал, революционные решения в сфере налогообложения по IT-компаниям", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в среду.

Президент напомнил, что ставка налога на прибыль снизилась с 20% до 3%, а страховые взносы с 14% снизились до 7,6%.