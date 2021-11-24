{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин назвал хорошим и революционным решение о снижении налогов в IT-сфере

Президент напомнил, что ставка налога на прибыль снизилась с 20% до 3%

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает очень хорошим решение о кратном снижении налогов в IT-индустрии.

"Мы с 1 января этого года приняли с вашей подачи, с подачи председателя правительства, приняли очень хорошие, я бы сказал, революционные решения в сфере налогообложения по IT-компаниям", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в среду.

Президент напомнил, что ставка налога на прибыль снизилась с 20% до 3%, а страховые взносы с 14% снизились до 7,6%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
"Газпром" в виде исключения согласился не прекращать поставки в Молдавию из-за неоплаты
Молдавия обязалась полностью осуществить текущие платежи перед "Газпромом" 26 ноября
Читать полностью