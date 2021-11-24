РФ будет способствовать повышению эффективности рабочих органов Арктического совета

МУРМАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Россия в период своего председательства в Арктическом совете намерена способствовать повышению эффективности рабочих органов совета. Об этом заявил в среду посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов на IV Международной сессии "Сотрудничество в Арктике".

"Российское председательство продолжит работу по повышению эффективности деятельности рабочих органов Арктического совета с целью своевременного и эффективного ответа на новые вызовы и потребности региона, - сказал он. - Намерены подвигать механизмы устойчивого финансирования развития экономики северных широт, совершенствовать взаимодействие с наблюдателями, молодежью и другими партнерами в интересах устойчивого развития Заполярья".

Он обратил внимание, что за полгода председательства России в совете успешно проведены первые мероприятия, в том числе в Мурманской области. "Нашим главным приоритетом является обеспечение устойчивого развития региона со сбалансированным сочетанием экологического, экономического и социального компонентов", - указал Корчунов.

По словам дипломата, потенциал Арктики не ограничивается природными ресурсами, новыми торговыми путями и туристическими маршрутами. "Ее главное богатство - человеческий капитал. Работа над улучшением условий и повышением благосостояния и качества жизни населения Арктики, включая коренные народы, является насущной задачей для Арктического совета", - подчеркнул он.