АКОРТ: маркировка воды не приведет к росту розничных цен на нее

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Внедрение маркировки упакованной воды не приведет к росту розничных цен на нее. Об этом сообщила ведущий эксперт по вопросам внедрения маркировки Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Лариса Кузнецова в ходе Всероссийской конференции по маркировке упакованной воды.

"Сейчас, когда поставщик заявляет такую причину (маркировку - прим. ТАСС) для повышения цены, то у компании запрашивается обоснование для повышения, чтобы оценить корректность запроса. Нужно уже сейчас отметить и положительные результаты: многие изначальные запросы на повышение цены были скорректированы по ходу того, как мы запросили такие обоснования. Мы не прогнозируем существенного и уж тем более необоснованного повышения цены на полке из-за маркировки", - сказала Кузнецова.

По ее словам, в текущей рыночной обстановке есть много причин для повышения цены, и выделить как ключевой фактор маркировку сложно.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименования продукта и производителя, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

Ранее Минпромторг сообщал, что с 1 декабря 2021 года маркировка станет обязательной для минеральной воды, а с 1 марта 2022 года - для остальных категорий питьевой воды. 1 июня в России завершился эксперимент по маркировке воды, который шел 14 месяцев.