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Минцифры и Nokia предварительно договорились о намерениях по локализации станций LTE

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее сообщил, что с 2023 года операторы связи будут оборудовать сети российскими базовыми станциями LTE

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ подписало с компанией Nokia предварительное соглашение о намерениях по локализации базовых станций LTE. Об этом сообщил замглавы министерства Андрей Заренин на форуме по цифровой трансформации в рамках Недель российского бизнеса.

"Вчера было подписано предварительное соглашение о намерениях о локализации базовых станций LTE с компанией Nokia", - отметил он.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 2023 года операторы связи будут оборудовать сети российскими базовыми станциями LTE.

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