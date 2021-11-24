Минцифры и Nokia предварительно договорились о намерениях по локализации станций LTE

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ подписало с компанией Nokia предварительное соглашение о намерениях по локализации базовых станций LTE. Об этом сообщил замглавы министерства Андрей Заренин на форуме по цифровой трансформации в рамках Недель российского бизнеса.

"Вчера было подписано предварительное соглашение о намерениях о локализации базовых станций LTE с компанией Nokia", - отметил он.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 2023 года операторы связи будут оборудовать сети российскими базовыми станциями LTE.