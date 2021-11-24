Госдума приняла закон о бюджете России на 2022-2024 годы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей. В соответствии с законом, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей.

Согласно заключению Счетной палаты РФ, в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 году, то есть с допандемийным периодом, увеличиваются на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%).

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% - до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8% (в базовом варианте прогноза, представленного Минэкономразвития).

Нефтегазовые доходы

В 2022 году прогнозируется увеличение нефтегазовых доходов по сравнению с 2021 годом с 6,8% до 7,2% ВВП, в 2023 году - снижение до 6,5%, в 2024 году - до 5,7%. Это связано с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть марки Urals и на природный газ, а также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения.

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на 2022 год прогнозируется в объеме 9,542 трлн рублей, при этом базовые нефтегазовые доходы составят 6,145 трлн рублей, а дополнительные нефтегазовые доходы - 3,397 трлн рублей. В 2023 и 2024 годах объем нефтегазовых доходов, согласно прогнозу, составит 9,194 трлн рублей и 8,564 трлн рублей, из них базовые нефтегазовые доходы соответственно составят 6,483 трлн рублей и 6,467 трлн рублей, дополнительные нефтегазовые доходы - 2,71 трлн рублей и 2,096 трлн рублей соответственно. Базовые нефтегазовые доходы рассчитаны на основании базовой цены на нефть - $44,2, $45 и $45,9 за баррель в 2022-2024 годах соответственно.

В части ненефтегазовых доходов в 2022-2024 годах прогнозируется незначительное снижение их доли в ВВП - с 11,6% до 11,4%.

Доля нефтегазовых доходов в 2022-2024 годах в общем объеме доходов федерального бюджета снижается с 38,1% до 33,2%, доля ненефтегазовых доходов увеличивается с 61,9% до 66,8% соответственно.

В 2023 и 2024 годах планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022-2023 годах. В результате к концу 2024 года планируется увеличение средств ФНБ до 23,267 трлн рублей.

Расходы на госпрограммы

Расходы федерального бюджета на реализацию 47 госпрограмм (открытая часть) на 2022 год планируются в объеме 15,563 трлн рублей, на 2023 год - 16,242 трлн рублей, на 2024 год - 16,569 трлн рублей, или 78%, 77,3% и 77,6% общего объема расходов федерального бюджета (открытая часть) соответственно.

В структуре расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов бюджетов в 2022-2024 годах наибольший объем расходов будут составлять расходы на социальную политику с тенденцией к снижению в плановом периоде (4,4% ВВП в 2022-2023 годах, 4,2% ВВП - в 2024 году), говорится в заключении Счетной палаты.

Изменения во втором чтении бюджета

Правительство представило поправки ко второму чтению федерального бюджета, которые предусматривают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году - 665,2 млрд рублей, в 2024 году - 815,4 млрд рублей, сообщила ранее замминистра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета по бюджету. 19 ноября комитет одобрил три поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Предполагается, что по итогам реализации поправок прожиточный минимум и МРОТ вырастут выше прогнозируемой инфляции. Как пояснил ранее журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, это составит "порядка 8,6% по одному направлению и более 8% - где-то 8,13% - по другому направлению". Согласно этим расчетам, МРОТ должен увеличиться до 13 тыс. 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения - до 12 тыс. 654 рублей Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 тыс. 793 рублей, для пенсионеров - 10 тыс. 882 рублей, для детей - 12 тыс. 274 рублей.

Поправки "Единой России" ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы предусматривают дополнительное выделение средств на жилье инвалидам, развитие региональной сети автодорог, комплексное развитие сельских территорий и капитальный ремонт вузов. Кроме того, поправки предполагают создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в ряде регионов. В частности, средства на развитие автодорог регионального значения, увеличиваются с 30 млрд до 50 млрд рублей в год, а на субсидии организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности воздушных перевозок дополнительно выделяется по 1,5 млрд рублей в год, указывал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На обеспечение антивирусными лекарствами для ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусом гепатита, выделяется дополнительно по 2,3 млрд рублей ежегодно. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов увеличиваются на 2022 году на 2,15 млрд рублей, на 2023 году - на 2,07 млрд рублей, в 2024 году - почти на 2,5 млрд рублей Также, согласно поправкам "Единой России", на комплексное развитие сельских территорий в 2022 году будет дополнительно выделено 4,46 млрд рублей.

Ко второму чтению были увеличены расходы по госпрограммам "Научно-технологическое развитие РФ", "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Также были увеличены субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, уплачивающих налог на профессиональный доход, в 2022 году до 14,8 млрд рублей, в 2023 году до 18,6 млрд рублей. Кроме того, ко второму чтению были распределены 98% средств, заложенные в межбюджетных трансфертах, указал ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Вырастут размеры социальных пособий

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, к принятию во втором чтении были рекомендованы поправки, предусматривающие выделение дополнительных средств на ремонт автодорог регионального и местного значения, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе, обеспечение жильем инвалидов, капитальный ремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства. "Но главное - индексация социальных расходов выше уровня инфляции", - подчеркнул Вячеслав Володин, напомнив, что президент РФ предложил в следующем году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%.

"Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ", - пояснил председатель Государственной думы. По его словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России. Вячеслав Володин добавил, что в ближайшее время предстоит принять решение о дополнительной индексации пенсий. Кроме того, по фактической инфляции в следующем году будет проиндексирован материнский капитал.