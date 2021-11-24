Минцифры и Минфин согласовали три значимые меры налогового стимулирования

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ и Минфин РФ согласовали три значимые меры налогового стимулирования в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Нам удалось согласовать с Минфином три меры налогового стимулирования, которые, прежде всего, связаны с увеличением спроса, прежде всего влияют на мотивацию заказчика. Первая мера предусматривает, что, если компании расходуют средства на внедрение решений в сфере искусственного интеллекта - мы говорим про российские решения, то фактически в затратах она отражает эти расходы с коэффициентом полтора, фактически уменьшая базу налога на прибыль", - сказал министр.

Он отметил, что вторая мера предусматривает возможность ускоренной амортизации программных аппаратных комплексов, а третья - предоставит возможность регионам вводить инвестиционный вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов.

Министр также сообщил, что, по данным ЦБ РФ, экспорт российского ПО и услуг по разработке за полгода вырос на 18,5% против показателя прошедшего года. "В цифрах - это $2,9 млрд", - подчеркнул глава министерства. Кроме того, по итогам 9 месяцев 2021 года дополнительные налоговые отчисления от ИТ-отрасли составили 48 млрд руб.

Шадаев также привел данные Росстата, согласно которым за 9 месяцев текущего года "отгрузка" российскими ИТ-компаниями своих решений вместе с услугами и с работами выросла на 38% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, превысив объем 1,14 трлн руб. "По темпам роста в этом году мы в два раза опережаем предыдущий", - отметил министр.