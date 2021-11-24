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ВТБ зафиксировал случаи мошенничества с предложениями вернуть пенсионные накопления

Начальник управления "Страхование" ВТБ Дмитрий Пугашкин заявил, что в преддверии новогодних праздников количество мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ зафиксировал новые случаи мошенничества с применением социальной инженерии, когда злоумышленники массово рассылают клиентам письма с предложением вернуть пенсионные накопления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"По данным экспертов ВТБ по противодействию мошенническим операциям, злоумышленники рассылают электронные письма от имени Пенсионного фонда РФ и для убедительности ссылаются на якобы последние изменения в пенсионное законодательство. Мошенники сообщают, что клиенту начислен возврат страховых накоплений, но он не прошел в автоматическом режиме, поэтому его требуется "подтвердить" в специальной онлайн-форме. Пользователь получает якобы уникальный номер перевода и по кнопке "Оформить возврат" переходит на страницу с формой для указания данных карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать с нее средства", - рассказали в пресс-службе банка.

Начальник управления "Страхование" ВТБ Дмитрий Пугашкин в свою очередь отметил, что в преддверии новогодних праздников количество мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. "Мы напоминаем клиентам о необходимости проявлять бдительность: государственные органы для коммуникации с населением используют официальные интернет-ресурсы", - подчеркнул Пугашкин, слова которого приводит пресс-служба.

ВТБ в январе - сентябре 2021 года зафиксировал рост мошеннической активности - число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза. Каждый седьмой случай носит "гибридный" характер, когда злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга. В целом за этот период банк отразил более 850 тыс. атак злоумышленников, предотвратив хищения клиентских средств на общую сумму 12 млрд рублей.

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