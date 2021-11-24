Проект технопарка по переработке отходов "Усольехимпрома" прошел экологическую экспертизу

КИРОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Проект строительства экотехнопарка "Восток", который будет создан на площадке бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области для переработки промышленных отходов, прошел экологическую экспертизу. Об этом в среду сообщила директор по развитию АО "Русатом Гринвэй" (структура Росатома) Екатерина Демичева в Кирове на III Всероссийской научно-практической конференции "Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии".

"Спроектирован [экотехнопарк], и пройдена государственная экологическая экспертиза. Спроектированное предприятие позволит получать металлическую ртуть, грунт, который будет использован для рекультивации территории "Усольехимпрома", инертные материалы будут использованы в последующем в строительстве инфраструктуры, в частности дорог, а также ряд неорганических соединений, солей в основном, в результате переработки отходов неорганических", - сказала Демичева.

Она отметила, что экотехнопарк в большей степени будет ориентирован на переработку ртутьсодержащих отходов, которые образуются в процессе ликвидации очага химического загрязнения на месте "Усольехимпрома". Демичева также сообщила, что поставщиком технологий для переработки таких отходов в полезные продукты стала одна из зарубежных компаний, поскольку в России необходимых технологических решений нет. В то же время технологии для переработки неорганических отходов были найдены в РФ.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Рекультивировать промплощадку должны до 2024 года.

Для переработки отходов на промплощадке построят экотехнопарк "Восток". К его возведению планируется приступить в начале 2022 года. По оценке специалистов, переработка отходов бывшего "Усольехимпрома" в экотехнопарке займет порядка 10-15 лет.