Банк России предложил послабления в рамках регулирования экосистем

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России предложил несколько послаблений в рамках регулирования экосистем. В частности, из периметра регулирования исключены банки с базовой лицензией, говорится в отчете регулятора об итогах публичного обсуждения доклада о регулировании экосистем.

По предварительным оценкам ЦБ, изменение нормативной базы и адаптация внутренних систем банков к новым требованиям могут в совокупности занять около года.

"Доработанные с учетом обсуждения подходы содержат как экономически обоснованное смягчение требований, предусмотренных в изначальной концепции, так и методологические изменения, которые позволят точнее отразить в регулировании рассматриваемые риски, - сообщается на сайте регулятора. - Следующим шагом будет проведение Банком России обследования банков с универсальной лицензией (данное регулирование не будет распространяться на банки с базовой лицензией) для калибровки параметров риск-чувствительного лимита, при превышении которого иммобилизованные активы для ограничения рисков кредиторов и вкладчиков должны будут покрываться капиталом банка. Также будут уточнены условия переходного периода, чтобы банки могли подготовиться к введению лимита".

Согласно отчету, увеличен с трех до пяти лет период, после которого к активам, полученным в качестве отступного, будет применяться повышенный коэффициент иммобилизации. Также уточнен расчет вычета по риск-чувствительному лимиту - теперь он осуществляется не по среднему коэффициенту иммобилизации, а по наибольшему (то есть в первую очередь вычитаются наиболее рискованные активы). В новой редакции предполагается применение более мягкого подхода к установлению коэффициента иммобилизации по сделкам долевого участия, имеющим низкий потенциал арбитража и высокую значимость для экономического развития страны (в основном проекты государственно-частного партнерства, ГЧП), а также в части отдельных квазидолговых инструментов. Кроме того, из периметра регулирования исключены банки с базовой лицензией.

Большинство экспертов и участников рынка принципиально поддержали необходимость упреждающего регулирования рисков участия банков в экосистемах, подчеркнули в ЦБ.

"По предварительным оценкам, изменение нормативной базы и адаптация внутренних систем банков к новым требованиям могут в совокупности занять около года, что определяет начало действия лимита (риск-чувствительного лимита - прим. ТАСС) в первой половине 2023 г. При этом, если по организационным причинам внедрение потребует больше времени, его параметры (например, график переходного периода) могут быть скорректированы так, чтобы эффект соответствовал первоначальной цели по внедрению в 2023 году", - отмечается в документе.

Вопрос регулирования экосистем

ЦБ в июне 2021 года выпустил доклад для общественных обсуждений "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы", в котором предложил варианты регулирований экосистем в РФ. Доклад ЦБ встретил много критики со стороны банковского сообщества, которое отметило, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.

Позднее регулятор заявил, что допускает некоторое смягчение первоначальной концепции регулирования экосистем. В частности, возможно облегчение подходов в части сделок долевого участия с низким потенциалом регулирования, а также исключение банков с базовой лицензией из периметра нового регулирования. Опубликовать новую версию доклада планируется в ближайшее время.