В РФПИ ожидают в декабре инспекцию ВОЗ в рамках процедуры одобрения "Спутника V"

"Минздрав РФ сейчас ведет диалог с ВОЗ, мы ожидаем инспекцию в декабре и видим положительные подвижки в этом процессе", - сказал он.

Дмитриев ранее говорил, что ожидает одобрения вакцины "Спутник V" в ВОЗ до конца 2021 года. Однако в ВОЗ в среду не дали прямого ответа на вопрос корреспондента ТАСС о том, возможно ли завершение процедуры по "Спутнику V" в эти сроки.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране.