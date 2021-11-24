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Пандемия COVID-19

В РФПИ ожидают в декабре инспекцию ВОЗ в рамках процедуры одобрения "Спутника V"

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что ожидает одобрения вакцины во Всемирной организации здравоохранения до конца 2021 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Визит инспекции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V" ожидается в декабре, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Минздрав РФ сейчас ведет диалог с ВОЗ, мы ожидаем инспекцию в декабре и видим положительные подвижки в этом процессе", - сказал он.

Дмитриев ранее говорил, что ожидает одобрения вакцины "Спутник V" в ВОЗ до конца 2021 года. Однако в ВОЗ в среду не дали прямого ответа на вопрос корреспондента ТАСС о том, возможно ли завершение процедуры по "Спутнику V" в эти сроки.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране.

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РоссияПандемия COVID-19Дмитриев, Кирилл Александрович
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