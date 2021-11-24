Глава Росавтодора заявил, что Дорога Нарьян-Мар - Усинск поможет развитию Севера в России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск будет способствовать развитию всего российского Cевера, заявил в среду журналистам в ходе рабочей поездки на строящийся участок трассы в Ненецком автономном округе (НАО) руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Ненецкий АО не имеет круглогодичного автомобильного сообщения с другими регионами. В настоящее время ведется строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск, который свяжет округ с Республикой Коми. Зимой между НАО и Коми транспорт ездит по зимней сезонной дороге Нарьян-Мар - Усинск.

"И о дороге хотел бы сказать как о большом мероприятии, которое называется Сыктывкар - Усинск - Нарьян-Мар, которая осуществляет связь НАО с остальной дорожной сетью страны. Дорога, которая однозначно позволит развиться всему русскому Северу, не только Ненецкому автономному округу. Дорога, которая позволит реализовать в этой части транзитный потенциал северной части нашей страны, учитывая, что возможны различные перспективы развития этого направления", - сказал Новиков.

Он отметил, что вокруг трассы можно формировать дорожный комплекс, который будет способствовать развитию регионов. "Надо подготовить комплексную программу нам, Федеральному дорожному агентству вместе с Ненецким автономным округом, вместе с Республикой Коми, в которой предусмотреть последовательное развитие событий после строительства этой дороги, чтобы к определенному сроку у нас появился такой автодорожный транспортный комплекс, решающий сразу несколько задач", - добавил он.

Дорогу Нарьян-Мар - Усинск протяженностью 217 км строят с 1985 года. С 2019 года объект включен в региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Для завершения строительства необходимо около 12 млрд рублей.

Стройка разбита на участки. Протяженность недостроенных отрезков составляет около 40 км. Два участка трассы протяженностью 23,3 км введены в эксплуатацию в 2021 году. Планируется, что строительство дороги будет завершено в конце 2022 года или в начале 2023 года.