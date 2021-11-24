Зарплата среднего класса в России выросла в III квартале до 43 тыс. рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заработная плата среднего класса в России по итогам III квартала 2021 года составила 42,9 тыс. рублей, увеличившись в годовом выражении на 8%. Такие данные приводит SberCIB Investment Research в очередном выпуске "Потребительского индекса Иванова".

"Исследование свидетельствует о повышении средней месячной зарплаты до 42,9 тыс. рублей в III квартале 2021 года, на 8% за год. Больше всего зарплаты выросли у респондентов, занятых в тяжелой промышленности, службе такси, транспортном секторе и общественном питании (примерно на 30% по сравнению с III кв. 2020 года), а также в сельском хозяйстве (+27%) и розничной торговле (+22%)", - указано в документе. По данным SberCIB, вероятно, это связано с низкой базой сравнения в III квартале 2020 года и с повышением зарплат ввиду дефицита рабочей силы.

При этом чувствительность респондентов к уровню цен за минувший квартал снизилась. Доля опрошенных, назвавших цену важным фактором при выборе магазина, упала на 2 п. п. относительно предыдущего квартала и III квартала 2020 года - до 64%. Поскольку опасения в связи с пандемией сохраняются, доля "Ивановых", указавших на меры безопасности, скопление посетителей и очереди в качестве важных факторов при выборе магазина, не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом или немного выросла.

В целом очередной опрос, проведенный в сентябре по итогам III квартала 2021 года, вновь зафиксировал улучшение настроения и повышение уверенности потребителей по сравнению с предыдущим кварталом - индекс вырос с минус 17% до минус 16%. В III квартале 2020 года он составлял минус 21%. Таким образом, налицо восстановление индекса потребительских настроений до среднего значения за 2015-2020 годы.

"Индекс Иванова" - индекс потребительской уверенности, выпускаемый ежеквартально с 2013 года группой аналитиков SberCIB Investment Research (ранее - Sberbank Investment Research). Отражает текущие потребности и ожидания среднего класса, условного россиянина - Иванова - со средним уровнем дохода. Учитывает динамику таких показателей, как потребительские расходы, сбережения, потребительское поведение и уровень потребительской уверенности в целом.