Госдума рекомендовала кабмину при исполнении бюджета увеличить расходы на социальные цели

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о принятии федерального бюджета на 2022-2024 годы в третьем чтении, в котором, в частности, рекомендовала правительству в ходе исполнения бюджета при поступлении дополнительных ненефтегазовых доходов или наличии высвобождаемых в ходе исполнения бюджетных ассигнований рассмотреть вопрос увеличения средств на финансирование ряда приоритетных социально значимых направлений.

Речь идет, в частности, о капитальных вложениях в объекты здравоохранения, социальные объекты и объекты коммунальной инфраструктуры, по которым были поручения президента или председателя правительства РФ (в том числе областной детской инфекционной больницы в городе Омске), о финансировании мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, финансировании реализации комплексной программы модернизации городского общественного транспорта, в том числе на обновление подвижного состава, финансировании программы "санитарная авиация" в субъектах РФ для оказания медицинской помощи, увеличения господдержки общероссийских общественных организаций инвалидов.

При наличии дополнительных или высвобождаемых в ходе исполнения бюджетных ассигнований в сфере дорожного хозяйства депутаты рекомендуют правительству в приоритетном порядке распределять эти средства на финансирование инфраструктурных проектов по поручению президента РФ. Также Госдума рекомендует проводить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2022 году и при необходимости подготовить предложения об оказании дополнительной финансовой помощи бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности их бюджетов.

Правительству рекомендовано активизировать работу по снижению объема неиспользованных бюджетных ассигнований и обеспечить своевременное их перераспределение для решения первоочередных задач по достижению национальных целей развития, поставленных президентом РФ.

Среди конкретных рекомендаций Госдумы - проведение анализа потребности в закупках систем для непрерывного неинвазивного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом 1 типа и проработать вопрос поддержки субъектов Российской Федерации с учетом их финансово-экономического положения для решения указанного вопроса. Правительству также рекомендовано разработать предложения по подходам к решению проблем обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

"Это фактически наш план с вами работы по реализации норм бюджета и не только. По решению вопросов многих, которые звучали от различных комитетов. Это итог нашего диалога в ходе пленарного заседания Государственной Думы - там также многие вопросы, вы увидите, отражены, где мы рекомендуем правительству нам внести предложения по решению самых разных проблем", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что правительство отчиталось по реализации всех пунктов постановления Госдумы в прошлом году. "Они все, коллеги, выполнены. Поэтому когда вы видите здесь, допустим, объект - в Омске строительство детской инфекционной больницы, это значит, мы берем вопрос на контроль. Если здесь, опять-таки, в постановлении вы увидите выделение дополнительных средств - 50 млрд рублей на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта, это значит, мы берем этот вопрос на контроль. И со стороны комитета по бюджету, и со стороны комитета по контролю, и со стороны комитета по вопросам транспорта", - указал Володин.