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США вводят экспортные ограничения в отношении МФТИ

Минторг США также внес 27 компаний, в том числе из КНР, в список организаций, которые могут представлять угрозу нацбезопасности страны
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Минторг США внес Московский физико-технический институт (МФТИ) в свой список юридических лиц, являющихся, по мнению Вашингтона, "конечными военными пользователями" продукции. Это следует из документа, опубликованного в среду в электронной базе Федерального реестра - сборника документов американского правительства.

Попадание в этот перечень предполагает введение экспортных ограничений. В частности, как отмечается в документе Минторга, в отношении МФТИ будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности.

Кроме того, Минторг добавил 27 организаций, в том числе из КНР, в свой список юридических лиц, деятельность которых может противоречить интересам национальной безопасности и внешней политики США. В отношении организаций, находящихся в этом списке, также действует режим ужесточенного экспортного контроля.

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