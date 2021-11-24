Решетников сообщил о восстановлении оборотов бизнеса после нерабочей недели

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Обороты предприятий малого и среднего бизнеса снизились в ходе нерабочей недели, но на текущий момент уже восстановились. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"На нерабочей неделе оборот бизнеса, по данным контрольно-кассовой техники, снизился на 8% в среднем от октябрьской доковидной недели. При этом те отрасли, которые в наибольшей степени попали под ограничения, это и общепит, и сфера культуры, и транспорт, и гостиницы, и образование, в них оборот снизился на 21%. Но сейчас мы видим статистику, что за прошедшую неделю обороты восстановились. В целом, если говорить по экономике, произошел рост - плюс 21%. По тем отраслям, которые так или иначе остаются под ограничениями разного рода, там обороты восстановились и даже больше - плюс 6% мы видим", - сказал Решетников.

Он также привел данные по программам поддержки малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней. По словам министра, на текущий момент за грантами из расчета одного МРОТ на одного сотрудника в Федеральную налоговую службу обратились более 500 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, а общий объем заявок составил 30 млрд рублей, при этом уже выдано 24 млрд рублей.

Говоря о данных по реализации программы ФОТ 3.0, предполагающей кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых, министр сообщил, что соответствующие займы одобрены для 14 тыс. заявителей на общую сумму 41 млрд рублей. Решетников добавил, что 80% из них составляют микропредприятия со штатом до 15 сотрудников.

При этом глава МЭР подчеркнул, что все вопросы по действию программ, возникающие у бизнеса и банков, разбираются постоянно действующим штабом под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. "У нас, конечно, есть случаи невыполнения банками некоторых условий при обращении компаний, но надо сказать, что эти случаи носят абсолютно единичный характер, и каждый из них мы также отрабатываем", - отметил Решетников.