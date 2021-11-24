Парламент Молдавии рассмотрит выделение средств на оплату долга "Газпрому" 25 ноября

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии рассмотрит выделение средств "Газпрому" в пятницу, 25 ноября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду пресс-службе законодательного собрания.

Парламент рассмотрит в срочном порядке поправки к закону о государственном бюджете на 2021 года на заседании 25 ноября. Депутаты по просьбе премьера Натальи Гаврилицы обсудят и поправки, касающиеся погашения долга "Газпрому", чтобы не допустить прекращения поставок газа", - уточнили там.

"Газпром" в виде исключения согласился с просьбой правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну со среды, сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов. Молдавская сторона обязалась полностью оплатить текущую задолженность 26 ноября. По его словам, правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа, признав правомерность действий компании, и обязалось полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября. "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание того, в какой сложной ситуации могут оказаться молдавские граждане, согласился с этой просьбой. При этом российский холдинг твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.

"Газпром" в понедельник уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту. В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей была оплата Молдавией в срок текущих платежей за газ, но 22 ноября платеж так и не поступил, отмечали в российском газовом холдинге.

Речь идет примерно о $74 млн, которые включают плату за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, эти средства уже найдены и вскоре поступят на счет "Молдовагаза". Однако это решение в срочном режиме должны одобрить депутаты парламента страны.

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