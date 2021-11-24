"Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди" поддержали бюджет, КПРФ и справороссы выступили против

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фракции "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" в среду поддержали проект федерального бюджета на 2022-2024 гг., принятый в итоге в третьем, заключительном чтении, их коллеги из КПРФ и "Справедливой России - За правду" (СРЗП) проголосовали против.

Как напомнил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя позицию единороссов, в документе заложено финансовое обеспечение посланий президента - это социальные обязательства перед людьми, которые вошли в народную программу партии "Единая Россия" на выборах. "Все социальные обязательства государства, независимо от того, какая будет экономическая ситуация, какие экономические санкции или еще что-то придумают наши замечательные партнеры за рубежом, все социальные обязательные обязательства государства, сегодня мы можем сказать, обеспечены финансированием. И обеспечены не только на трехлетний период, на который мы рассматриваем бюджет", - отметил Макаров.

По его словам, если не принять бюджет, то наступит "самый жестокий кризис для страны, после которого вся инфляция, которая сейчас есть, покажется праздником". Макаров уверен, что фракции, которые проголосовали против принятия документа, таким образом высказались против поддержки граждан. "Вы голосуете против обеспечения жильем инвалидов, против долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Против того, чтобы были выплаты на детей", - заявил Макаров, обращаясь к депутатам.

"Фракция ЛДПР приняла решение <...> поддержать проект бюджета в третьем чтении", - заявил на заседании замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. Он отметил, что в рамках бюджета удается выполнять все социальные обязательства государства, при этом депутаты приняли поправки о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда выше уровня прогнозируемой инфляции.

Нилов добавил, что ряд предложений ЛДПР был учтен полностью или частично, при этом некоторые инициативы требуют отдельной проработки. "Да, конечно, нам тоже хотелось бы предусмотреть такую социальную группу, как дети войны, им выделить дополнительные средства", - сказал он, уточнив, что нужно дать законодательное определение этой социальной группе.

Как отметил со своей стороны вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, не все предложенные фракцией "Новые люди" поправки в проект федерального бюджета были поддержаны нижней палатой. Вместе с тем он сообщил, что фракция достаточно продуктивно поработала с правительством, комитетом по бюджету и налогам, некоторые предложенные "Новыми людьми" поправки были одобрены. "К бюджету по-прежнему много вопросов, мы не понимаем, как с таким бюджетом будет обеспечен заявленный экономический рост. Проект опирается на прогноз по доходам в 2021 году, что рост экономики будет около 3%. В текущей ситуации это выглядит более чем оптимистично, на наш взгляд <…> Тем не менее мы обсуждали это на фракции и приняли решение все-таки бюджет поддержать, потому что мы выступаем за конструктивный диалог", - заключил он.

Позиция коммунистов и социалистов

Член фракции КПРФ, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов сообщил, что фракция "будет голосовать против бюджета в третьем чтении", так как коммунисты не согласны с концепцией документа. "Мы считаем, что заложенные сейчас в бюджет приоритеты неверные", - заявил парламентарий. "Мы против того, чтобы и дальше одновременно наполнять Фонд национального благосостояния и увеличивать госдолг", - отметил он.

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Валерий Гартунг также заявил, что справороссы голосуют против проекта федерального бюджета. В частности, он отметил, что индексация пенсий работающим пенсионерам не обеспечена проектом бюджета.