В США пришли к выводу, что экономике страны вредит импорт нефтепромысловых труб из России

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что трубы нефтяного сортамента (OCTG) из России, Аргентины, Мексики и Республики Корея наносят серьезный ущерб американской экономике. Такие оценки размещены в среду в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Комиссия утверждает, что обнаружила "обоснованные свидетельства того, что промышленность Соединенных Штатов серьезно пострадала в результате импорта труб нефтяного сортамента из России, Аргентины, Мексики и Республики Корея, <...> которые, предположительно, продаются в США по цене, которая ниже справедливой". Кроме того, по версии американского регулятора, соответствующие компании России и Республики Корея получают субсидии от властей своих стран.

В конце октября комиссия начала серию расследований, по итогам которых могут быть введены пошлины на импорт применяемых в нефтяном секторе труб. Она получила от ряда американских компаний и объединений жалобы на ввоз в страну указанной продукции.