Для испытаний арктического автобуса на Крайнем Севере требуется почти полмиллиарда рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 500 млн рублей планируют привлечь к реализации проекта "Арктический автобус" в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Ученые разрабатывают программу испытаний транспорта, которые будут проходить зимой на Крайнем Севере, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета в среду.

"Работа над проектом ведется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы". На реализацию планируют привлечь порядка 500 млн рублей, включая средства Министерства науки и высшего образования РФ и промышленного партнера автомобильного завода "Урал", - сказали в вузе.

Испытания экспериментального образца запланированы на зимние месяцы, потому что именно этот период на Крайнем Севере отличается суровой погодой. В настоящий момент ученые заняты обзором существующих и поиском новых технических решений, которые обеспечат работу узлов и агрегатов автобуса. Задача специалистов - изготовить кабину, модуль и ходовую часть транспортного средства, а также подобрать материалы, которые обеспечат работу техники при низкой температуре.

"В настоящее время мы разрабатываем программу методики испытаний, затем наши специалисты отправятся в Арктику на несколько недель, чтобы исследовать работоспособность и надежность различных узлов и агрегатов при работе в экстремальных ситуациях в условиях Крайнего Севера", - приводят в вузе слова директора НИИ "Опытное машиностроение" ЮУрГУ Рамиля Закирова.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.