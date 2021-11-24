Эксперты: аффинажные заводы России могут переработать весь лом драгметаллов в стране

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские предприятия могут переработать образующийся на территории РФ объем отходов и лома драгоценных металлов, однако сейчас они сталкиваются с сырьевым дефицитом. Об этом заявили ТАСС в Ассоциации "Объединение аффинажных заводов".

"Отечественные предприятия способны переработать весь образующийся на территории Российской Федерации объем отходов и лома драгоценных металлов, однако в настоящий момент сталкиваются с сырьевым дефицитом", - отметили в ассоциации.

Как указали в организации, введение временного запрета вывоза с территории России лома и отходов драгоценных металлов увеличит загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов. Кроме того, мера также повлияет на объем налоговых поступлений в федеральный бюджет РФ.

Члены ассоциации добавили, что при экспорте ломов и отходов были выявлены случаи преднамеренного занижения содержания драгметаллов, в том числе в рамках перетока товаров в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для дальнейшего экспорта в третьи страны. В связи с этим для установления фактического содержания драгоценных металлов в экспортируемых сырьевых товарах будет создана специальная лаборатория. "Над ее созданием сейчас работает Минфин России совместно с Федеральной пробирной палатой", - рассказали в ассоциации.

Как ранее заявили опрошенные ТАСС эксперты, запрет экспорта отходов и лома драгоценных металлов не увеличит загрузку российских аффинажных заводов, так как они не обладают технологиями для переработки того сырья, которое идет на экспорт.

Минфин РФ предложил запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов с 1 января 2022 г. на шесть месяцев. В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления говорилось, что в настоящее время российский рынок драгоценных металлов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий.