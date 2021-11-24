Ставрополье в 2021 году увеличило экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию в 1,3 раза

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Предприятия Ставрополья с начала года экспортировали в Саудовскую Аравию 24,2 тыс. тонн продукции АПК более чем на $53 млн, что в 1,3 раза выше, чем в 2020 году. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"Одним из стратегических партнеров края по экспорту является Саудовская Аравия. Она входит в пятерку основных внешнеэкономических компаньонов Ставрополья. С начала года в Королевство экспортировали 24,2 тыс. тонн продукции АПК на $53,09 млн, что в 1,3 раза выше прошлогодних показателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти показатели достигнуты за счет того, что в Саудовскую Аравию в 2021 году край начал экспортировать подсолнечное масло, объем поставок которого занял $4,6 млн или 3,7 тыс. тонн.

Также отмечен в 1,1 раза рост экспорта мяса птицы, составивший $48,4 млн или 20,4 тыс. тонн.

"В прошлом году край поставил на рынок королевства 14 тыс. тонн продукции АПК, из которой основными категориями выступили мясо птицы и субпродукты, а также кондитерские изделия - печенье, шоколад и сухофрукты", - сказано в пресс-релизе.

Также сообщается, что в регионе в течение года активная работа велась по налаживанию экспорта мясной продукции в Иран и Катар. На фоне развития в крае тепличного производства земляники выстраивалось взаимодействие с ОАЭ по поставке ягод.